6 targhe alle "Stelle di Cosseria": domenica 27 ottobre la premiazione durante la castagnata

L'amministrazione Molinaro consegna 6 targhe alle "Stelle di Cosseria". Si tratta di un riconoscimento rivolto a persone o associazioni che quest'anno si sono distinte nello studio, nel volontariato, nella creatività e nello sport.

La premiazione si terrà domani, domenica 27 ottobre (ore 16) presso il salone del ristorante, in occasione della castagnata organizzata dal gruppo alpini e dalla Pro Loco. Stand gastronomici aperti a partire dalle ore 14.30 con castagne, frittelle, cioccolata calda e vin brulè. Per la tradizionale festa delle caldarroste sono stati invitati artisti e artigiani locali (esporranno le loro opere più originali).

Commenta in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro: "Quest'anno consegneremo il riconoscimento comunale alle neo laureate Agnese Cometto, laureata in Biotecnologie Vegetali; Elena Malandrino, laureata in Chimica Industriale; Ilaria Giacchello per aver ottenuto il dottorato di ricerca in Chimica dei Materiali".

"Ad Agnese Bacino per aver superato l'esame di terza media con la brillante media del nove, per essersi distinta nel volontariato visitando le persone anziane nelle case di riposo, per aver suonato le odi durante le funzioni religiose e per aver partecipato e concluso in mountain bike il Museo Tour e la pedalata in amicizia in ricordo di Luciano Berruti".

"All'Associazione Alpini di Cosseria per il loro storico impegno sociale a tutela del territorio sotto il profilo del dissesto idrogeologico, ripristinando alcune strade sterrate come quella che porta alla Cappella di San Damiano, partecipando al mantenimento del decoro pubblico mediante lo sfalcio del verde e anche con il ripristino di antichi sentieri come quello che collegava la frazione dei Rossi con il capoluogo e la Chiesa parrocchiale; il riconoscimento viene consegnato anche per aver dato lustro al paese di Cosseria con la emozionante festa del Raggruppamento di Valle degli Alpini che si è tenuta questa estate a Cosseria".

"Infine una targa verrà consegnata ai coniugi Luciana Mazzone ed Elio Prato per aver creato attorno alla loro abitazione un angolo di paradiso "The Roses Garden". Per la loro bravura e la bellezza del sito da loro realizzato, hanno ricevuto un importante riconoscimento dal Ministero dei Beni Culturali di Roma e dal FAI" conclude il primo cittadino.