Albenga, Palazzo Oddo: oltre 25 le manifestazioni di interesse per il bando relativo all'affidamento di alcuni locali

Grande interesse per gli spazi di Palazzo Oddo ad Albenga. Sono state oltre 25 le manifestazioni di interesse per il bando, pubblicato dalla Fondazione Gian Maria Oddi, per l'affidamento dei locali (appartamenti da destinare a B&B o affittacamere al IV piano e locali commerciali al piano terra), da parte di alcune tra le più consolidate realtà di accoglienza turistica del circondario.

I termini per presentare l'offerta sarebbero dovuti scadere il 24/10 ma sono stati prorogati al 16/12 per permettere alla Proprietà (Comune di Albenga) di effettuare alcuni interventi sul tetto (tra cui la realizzazione di linee vita che consentiranno più agevoli ed economici interventi futuri), lavori che sono già in fase di aggiudicazione.



Per ulteriori informazioni e scaricare i documenti relativi visitare il sito: https://scoprialbenga.it/files/AVVISO_LOCAZIONE_LOCALI_PALAZZO_ODDO_2019.pdf o contattare la segreteria di Magiche Trasparenze da martedì a domenica ore 9:30/13 e 15/18:30