Anche la Scuola Primaria di Cisano Sul Neva ha preso parte al progetto di Legambiente “Puliamo il mondo”

Ieri mattina, venerdì 26 ottobre, i bambini della classe 5° della Scuola Primaria “G. Comanedi” di Cisano Sul Neva hanno partecipato a “Puliamo il mondo”, l’iniziativa promossa da “Legambiente”, giunta alla 27° edizione che, quest’anno, ha registrato un aumento crescente di adesioni da parte di giovani e di scuole di tutta Italia, anche grazie all’effetto “Greta.

Anche, a Cisano sul Neva, i bimbi si sono rimboccati le maniche e dopo aver indossato il cappellino, la pettorina e i guanti, forniti da Legambiente, hanno raccolto montagne di rifiuti abbandonati nel paese, passando al setaccio piazza Gollo, i vicoli del centro storico per arrivare fino al ponte della Begudda e a via Delautra.

Ad aiutare i piccoli, le insegnanti, alcuni amministratori e un nonno volontario. Sono stati raccolti e differenziati nei vari sacchetti colorati: plastica, carta,vetro e indifferenziata. Numerosi sono stati i mozziconi di sigaretta raccolti dai bimbi nelle varie zone del paese.

"La mobilitazione di tutela e salvaguardia dell’ambiente che vede parte attiva soprattutto i giovani e che, ormai è in atto a livello internazionale, anche grazie al movimento creato da Greta Thunberg è un segnale che fa ben sperare – dice il sindaco Massimo Niero – La sensibilizzazione e la tutela dell’ambiente sono due temi di primaria importanza che devono essere messi al centro non solo dalle amministrazioni e dagli enti istituzionali ma da ogni singolo cittadino. A Cisano sul Neva, in quattro anni, con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” e la collaborazione attiva degli abitanti siamo riusciti a portare la percentuale dal 20 al 70 per cento".

E conclude: "La scorsa settimana abbiamo distribuito ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria le nuove borracce, create appositamente per il nostro Comune da Edoardo Caputo dello studio grafico “Orasis Design” di Cisano sul Neva e da Walter Parezzan di “Stampa digitale” di Albenga. Di fronte al Comune è stata installata, ormai da tempo, la casetta dell’acqua che eroga acqua naturale e frizzante di ottima qualità. Un altro piccolo tassello per portare avanti un progetto di sensibilizzazione e di tutela dell’ambiente i cui primi interlocutori sono proprio i bambini".