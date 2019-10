Cosseria, il coro lirico "Claudio Monteverdi" festeggia 25 anni di attività

Il coro lirico "Claudio Monteverdi" di Cosseria spegne 25 candeline. L'occasione questa sera, sabato 26 ottobre, alle ore 20.30 presso il salone ristorante della Pro Loco. Per questa ricorrenza cosi importante, si esibiranno 4 cori. Lo stesso "Monteverdi", il coro "Armonie" di Cairo Montenotte, il coro "Alpini Alta Valle Bormida" di Carcare e il coro "Voci di Bistagno".

Il coro Monteverdi è stato creato dal maestro di Musica Giuseppe Tardito che aveva già orchestrato presso la Fenice di Venezia, al Regio di Torino e al Carlo Felice di Genova. La prima apparizione in pubblico risale al 1994 presso la cappella di San Damiano a Cosseria. Il successo che ne è seguito lo ha portato ad esibirsi oltre i confini della Provincia di Savona, in altre regioni e anche su navi da Crociera. Di recente con l'entrata di un nuovo tenore ed un soprano, il coro sta ottenendo ha acquisito ancor maggiore popolarità e professionalità. 25 anni di esperienza sono il risultato di un percorso condiviso con altre associazioni e sovente in collaborazione con le amministrazioni Comunali di Cosseria.