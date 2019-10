L'amore per il territorio passa attraverso i Chiostri di Finalborgo: laboratorio su erbe aromatiche e chinotti (FOTO)

Un vero successo, come attestano le immagini presenti nella nostra fotogallery, il laboratorio svoltosi ieri pomeriggio nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, di fronte al Bistrot Sociale “Nonunomeno”, per imparare a conoscere e riconoscere, apprezzare, valorizzare alcuni prodotti tipici dei nostri territori, come le erbe aromatiche e i chinotti.

Teoria, pratica, degustazioni e dimostrazioni hanno letteralmente rapito i numerosi presenti, che hanno scoperto tanti modi per tenere vive alcune importanti tradizioni liguri.

L’evento è stato organizzato nell’ambito del Patto di Sussidiarietà 2018-2019 della Regione Liguria, con il finanziamento del Ministero delle Politiche sociali e del lavoro per il progetto “Orti e Chinotti” e con la collaborazione del Distretto Sociosanitario n. 5. Autori e curatori del progetto sono stati l’associazione “Linkiostro” e il bar sociale “Nonunomeno”.

Ad impreziosire al massimo il tutto ha contribuito la partecipazione di Stefania Badano del “Pozzo dei desideri” per quanto riguarda la degustazione del chinotto e dell’associazione “Vita Nova” per una lezione pratica sulla coltura. Ricordiamo infatti che il 14 novembre “Vita Nova” effettuerà alcune piantumazioni nella frazione finalese di Monticello.

L’appuntamento ha goduto del patrocinio del Comune di Finale Ligure e del sostegno dell’ACLI e della Consulta del Volontariato.