Presentati ufficialmente a Finale quattro nuovi bus di TPL Linea (FOTO e VIDEO)

Sono stati presentati ed inaugurati ufficialmente al pubblico i 4 nuovi autobus Interurbani Iveco Crossway L.E. che proprio in questi giorni sono andati o andranno ad integrare ed arricchire il parco mezzi dell'azienda di trasporto locale.

Si tratta di autobus dotati di sedili ergonomici per garantire un maggior comfort ai passeggeri, con l'importante caratteristica di essere “Low Entry”, ossia di avere il pianale ribassato, sino alla porta posteriore, in modo da permette un comodo accesso agli utenti e inoltre la pedana manuale a ribalta per agevolare l’entrata delle carrozzelle. Inoltre i mezzi, con 78 posti massimi di cui 32 a sedere, sono dotati di dispositivo "fog-maker" per lo spegnimento di incendi mediante acqua nebulizzata ad alta pressione.

"E' un investimento importante per un'azienda che deve continuare su questa strada - afferma il neo direttore generale di TPL Linea, l'avvocato Giovanni Ferrari Barusso - Abbiamo un parco mezzi datato per la media europea ma percentualmente non lo è per quella nazionale. Vogliamo avvicinarci però sempre più agli standard d'oltre confine, dare maggior comfort ai nostri clienti ed ai nostri autisti: questa è la mission della nostra azienda, che deve servire per arrivare agli obbiettivi della società in-house nel contesto del piano di investimenti necessari per affrontare le nuove sfide del settore".

Sulla stessa linea di pensiero il senatore della Lega Paolo Ripamonti, che pone un accento particolare sulla questione sicurezza, dopo i recenti e frequenti episodi di cronaca a bordo dei mezzi del servizio pubblico.

I nuovi bus sono ideati pensando alla sicurezza di passeggeri ed autisti: oltre ad un sistema di videosorveglianza interna con telecamere giuridiche con attivazione automatica in caso di incidente e contapasseggeri, il posto guida è isolato fisicamente e termicamente per garantire il massimo comfort e la sicurezza del conducente.

Secondo il senatore leghista: "E' una bella giornata per la nostra provincia e per il trasporto pubblico. I complimenti vanno a tutta l'azienda per aver dato un segnale importante da questo punto di vista e per la sicurezza. Su quest'ultima non si può arretrare di un millimetro o disinvestire, come invece sta facendo questo governo. Se è un problema di risorse e di uomini vedremo di capire come risolvere il problema".

I passi avanti nell'ammodernamento della flotta del trasporto pubblico sono apprezzati anche dal mondo sindacale. Presente questa mattina a Finale anche il segretario regionale di UIL Trasporti Giuseppe Gulli.

"Sono anni che chiediamo in ogni sede, a livello regionale e nazionale, passi come questo, segnali di vitalità che l'azienda ha dato - commenta Gulli - Oggi TPL si avvia ad un percorso di gestione in-house e questo dimostra che un buon servizio pubblico può senza dubbio competere con il servizio di trasporto privato. Il tutto con risparmio sui costi di manutenzione ed un servizio confortevole e sicuro per l'utenza".