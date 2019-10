Tovo San Giacomo, rinnovato l'impianto di illuminazione del Piazzale del Vecchio Sferisterio di Bardin

Da ieri sera è attivo il nuovo impianto di illuminazione del Piazzale del Vecchio Sferisterio a Bardino Nuovo.

Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il sindaco Alessandro Oddo:

"I vecchi fari, alcuni spenti da molto tempo, erano oramai incapaci di illuminare l’area adeguatamente. I nuovi invece, oltre a dare una nuova luce al luogo senza disperderla in alto come avveniva prima (ora il cielo si può vedere senza problemi), garantiscono anche un risparmio energetico essendo a tecnologia LED" spiega il primo cittadino.



"Luci che si accendono e luci che purtroppo non si riaccendono: il guasto dovuti al forte temporale dei giorni scorsi sul quadro elettrico di via Vassallo e limitrofe a Tovo è più serio di quanto ipotizzato inizialmente" - ha concluso Oddo - Anche ieri una squadra di Enel Sole ha lavorato per riaccendere l’illuminazione pubblica lungo la SP4, ma l’accensione è durata solo poche ore. Oggi torneranno al lavoro per riattivare il servizio.