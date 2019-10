Biker cadono sulle alture di Finale e Tovo: doppio intervento dei soccorsi

Due biker soccorsi questo pomeriggio nella nostra provincia. Il primo, alle 17.30 circa, nell'entroterra di Finale Ligure (zona Rocca di Perti) dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un 45enne. Per l'occasione, sul posto anche i militi della Croce Verde di Finalborgo: la persona ferita è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguire, il soccorso di un biker (un 58enne, poi trasportato in codice giallo al Santa Corona) nel territorio di Tovo San Giacomo: impegnati vigili del fuoco, la pubblica assistenza Pietra Soccorso e l'automedica del 118.