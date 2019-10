Cairo, gatta ferita da colpi di arma da fuoco. La denuncia dell'associazione Lida: "Se avete informazioni contattateci"

La denuncia arriva dall'associazione Lida sezione Val Bormida. Una gatta è stata ferita da colpi di arma da fuoco. L'episodio si è verificato sul territorio comunale di Cairo Montenotte.

"Lo scorso 21 ottobre - si legge sulla pagina Facebook di Lida sezione Val Bormida - siamo stati contattati da alcuni condomini delle nuove palazzine in strada Gaggiasco per un gatto che trascinava le zampe posteriori. Abbiamo chiamato le ambulanze veterinarie in modo tale che la povera creatura potesse ricevere immediata visita e relative cure".

Il gatto è stato portato presso la clinica veterinaria Letimbro di Savona.

"Il giorno dopo, sia il dottor Piacenza, sia le ambulanze veterinarie ci hanno chiamato. Tutti noi abbiamo pensato ad un incidente. Magari un investimento. E invece no. Le hanno sparato. Le perché era una femmina sterilizzata. Siamo andati in caserma per lasciare la dichiarazione con referto e radiografie allegate".