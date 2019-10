L'ultimo weekend di ottobre ricco di eventi in provincia di Savona

L'ultimo weekend di ottobre all'insegna di grandi eventi in provincia di Savona:

Savona: “Chiesa: perché mi fai male? Storia di un abuso e ruolo della Chiesa documentato”. Sabato 26 ottobre alle ore 18 presso la libreria Ubik a Savona, incontro con l'autrice del libro Cristina Balestrini. All'evento prenderà parte anche Francesco Zanardi, portavoce della Rete l'Abuso Il libro testimonia una vicenda realmente accaduta in Italia, raccontata in prima persona: un abuso sessuale di un minore da parte di un sacerdote. Come la Chiesa è intervenuta? E in generale, quali attenzioni e preoccupazioni hanno realmente i vertici ecclesiastici nei confronti dei bambini vittime di preti pedofili, spesso vittime cattoliche, come in questo caso? Questa è una storia ricca di documenti, con descrizioni accurate del processo che si è svolto, dove emerge la opaca gestione della vicenda da parte della Diocesi, fino ad arrivare al coinvolgimento della Santa Sede. Qual è il ruolo di Papa Francesco? Proclami, parole o fatti? Questa è una testimonianza di fede profonda, arricchita dalla volontà di non nascondere nulla, anche quando non è tutto come sembra in apparenza o come si è sempre pensato.

Albenga: Sabato 26 ottobre, alle ore 17, al teatro Ambra di Albenga chiude Ottobre De André, la manifestazione ideata dai Fieui di caruggi e organizzata con la collaborazione del Comune di Albenga. L’appuntamento finale ha come protagonisti due miti della storia musicale italiana: Mal dei Primitives e Mauro Pagani. Il primo, che ha fatto sognare negli anni ’70 migliaia di adolescenti, regalerà al pubblico alcuni suoi intramontabili successi come Pensiero d’amore o Furia cavallo del West. Il secondo parlerà della lunga amicizia e collaborazione con Fabrizio De André, con cui compose canzoni come Creuza de ma e Don Raffaè. Saranno accolti da Dori Ghezzi e Antonio Ricci che apriranno agli ospiti le porte della cantina dei Fieui ricostruita sul palco del teatro Ambra. E con loro una serie di ospiti che sicuramente sapranno emozionare i presenti con i loro racconti, le loro testimonianze e i loro sogni. Da Duccio Forzano, il grande regista televisivo, nell’inconsueta veste di cantante, a Roberta Bellesini, moglie dell’indimenticabile Giorgio Faletti.

Una parte del pomeriggio sarà ovviamente dedicata alle canzoni di Fabrizio De Andrè grazie alla voce di Danila Satragno, sua corista nel tour Le Nuvole, di Robin Manzini, compagno di vita di Luvi, la figlia di Faber e Dori Ghezzi e di Michele Maisano che, oltre a cantare, racconterà aneddoti preziosi sulla sua amicizia con l’autore di Bocca di Rosa. Franco Fasano condurrà il pomeriggio con l’aiuto di Claudio Miceli al sax e di Mauro Vero alla chitarra. Come noto tutta la manifestazione ha uno scopo benefico, a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto di don Gallo, cui verranno devolute per intero le offerte ricevute.

Finale Ligure: Nonostante i due rinvii causati dal maltempo, è pronta a tornare domenica 27 ottobre a Finale Ligure, in frazione Gorra, la tradizionale festa dedicata alla Madonna del Rosario, evento organizzato dal Gruppo Alpini di Finale Ligure, dagli "Amici delle Tradizioni" e dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Alle ore 15.30 si terrà la Santa Messa, celebrata dal Canonico Don Giovanni Grasso, parroco di Gorra, e a seguire la processione con la statua e la reliquia della Madonna del Rosario che percorrerà la frazione finalese dalla chiesa parrocchiale alla cappella dell'Annunziata e ritorno. Al termine, si terrà la tradizionale castagnata con offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia.

Giustenice: È tutto pronto, a Giustenice, per la seconda edizione della manifestazione denominata "Quattro passi con gli amici a quattro zampe" e per la castagnata dei Bambini, che si svolgerà domenica 27 ottobre. La Polisportiva di Giustenice “Stefano Agnese”, con il patrocinio del Comune, propone un’esperienza unica da vivere con il proprio amico a quattro zampe. Si tratta di una camminata, non competitiva, di circa 3 Km in compagnia del proprio cane lungo i sentieri panoramici di Giustenice”.

“Durante l’evento di domenica l’obbiettivo sarà semplicemente quello di fare una passeggiata tutti insieme ed avrà anche la finalità di fare conoscere, al maggior numero di persone, le potenzialità del nostro territorio che sono ottime in materia di outdoor e vanno quindi promosse nel migliore dei modi. Il percorso, inoltre, offre nella sua interezza splendidi scorci di vista su Monte Carmo, la Val Maremola e sul mare. Un ringraziamento va a tutto il direttivo della Polisportiva di Giustenice e ai volontari per il lavoro profuso in questa manifestazione” afferma il sindaco Mauro Boetto. Il percorso di circa 3 km, interamente segnalato e con la presenza di più accompagnatori, non presenta nessuna difficoltà ed è adatto a chiunque. Il ritrovo è previsto per le ore 10,30 di domenica 27 ottobre presso il centro polisportivo di Giustenice sito sotto la Piazza Vittorio Veneto (Piazza del Comune), con partenza della camminata alle 11.00. Alla camminata possono prendere parte tutti i cani di qualsiasi razza e taglia; ogni animale può essere accompagnato anche da più persone, così come ogni padrone può portare più di un cane. Sono obbligatori: il collare, il guinzaglio, sacchetti per la raccolta di eventuali deiezioni del proprio cane ed eventuale museruola (da tenere con se). Al momento dell’iscrizione verranno consegnati dei gadget. per eventuali informazioni e prenotazioni contattare il n° 3381617759 (segreteria Polisportiva di Giustenice).

La giornata continuerà alle ore 12,30 con la castagnata dei bambini, organizzata dai genitori dei bambini di Giustenice: vi saranno momenti di animazione, intrattenimento e giochi per tutti. Oltre alle caldarroste, cotte a regola d’arte, si potranno gustare alcuni piatti tipici dell’entroterra ligure, polenta, pennette, focaccine, panini con salsiccia e dolci a volontà. Insomma una grande festa, il cui ricavato servirà per acquistare presidi scolastici da donare alla scuola materna e primaria di Giustenice. Gli stand saranno aperti anche in caso di maltempo in quanto la manifestazione si terrà al coperto sotto la tensostruttura comunale.

Loano: Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 9.30 prenderà il via l’ottava edizione della RunRivieraRun International HalfMarathon, categoria Bronze, con partenza da Finale Ligure (Varigotti – Loc. Malpasso) ed arrivo a Loano (Marina di Loano). Un evento fortemente voluto dalla Provincia di Savona in collaborazione con i Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano, ideato ed organizzato da ASD RunRivieraRun. Un evento unico in un panorama meravigliosamente suggestivo sarà quello che si svilupperà attraverso una mezza maratona di km. 21,097 che partirà da Finale Ligure, toccando tutti i borghi della cittadina rivierasca (Varigotti, Finalmarina, Finalpia e Finalborgo), attraverserà Borgio Verezzi, Pietra Ligure tra lungomare e centro storico e terminerà a Loano, prima passando attraverso il suo cuore pulsante del centro , poi concludendo nella splendida cornice del rinnovato porto turistico, Marina di Loano.

RunRivieraRun HalfMarathon, alla sua ottava edizione e classificata “internazionale” dal 2015, ora categoria Bronze, nasce per diventare un evento, non solo sportivo, nel quale lo sport e la scienza si uniscono, sport come alimentazione, sport come benessere, sport come salute, sport come attività motoria che aiuta a vivere E RunRivieraRun non è solo una gara…è il Village sabato 26 ottobre nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo con incontri, esposizione di aziende sponsor, massaggi oltre al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Nel 2019 due saranno le novità di corollario alla Half Marathon: LA8 da Varigotti a Finalborgo di circa 8 km. e La Regina Relay Half Marathon, la staffetta di 8 e 13 km. (2 persone con cambio a Finalborgo); entrambe gare non competitiva. La 8 KM è organizzata in collaborazione con Finalborgo.it “Tutti al traguardo, Tutti vincitori” è lo slogan della RunRivieraRun perché tutti i nostri runners, nel momento in cui tagliano il traguardo, sono i nostri vincitori, i nostri protagonisti. I primati della corsa appartengono a Ezekiel Kiprotich Meli (KEN) 1:02:52 e Ruth Chebitok: 1.13.55. Il programma nel dettaglio Aspettando la mezza maratona Sabato 26 ottobre - Finalborgo l’Expo nei Chiostri di Santa Caterina aprirà dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Con ritiro pettorali/pacchi gara e iscrizioni.

Il programma degli eventi collaterali è molto ricco e articolato lungo tutta la giornata: alle 9.30 ci sarà l’anteprima con la palestra Firpo, con la camminata dinamica al ritmo di musica “Silent walking”, partenza dai Chiostri di Santa Caterina. Dalle 10.00 alle 19.00 saranno aperte le attività all’interno dell’Auditorium con la presentazione del progetto Walk Riviera Walk 2020 della ASD RunRivieraRun, alle 11.30 sarà presentata la X Edizione del Grand Trail Rensen del 10 maggio 2020 a cura della ASD Rensen Sport Team, alle 15.00 si svolgerà l’incontro tematico dal titolo: Natura e tecnologia avanzata: una risposta alle esigenze dello sportivo a cura dello Studio Muovi la Salute di Albenga e Capiteal Italia. Alle 16.30 si svolgerà la presentazione del percorso della RRR a cura dei Pacers della RunRivieraRun ed alle 17.00 ci sarà la premiazione del Grand Prix delle gare tune-up della ASD RunRivieraRun durante la quale saranno premiati per le donne: al primo posto Elisa Vitton Mea, al secondo posto Marina Saccone e al terzo Fernanda Ferrabone. Per la classifica assoluta: al primo posto Alessandro Benati, vincitore del Grand Prix Tune-Up 2019, al secondo Andrea Verderame e al terzo Patrizio Vadone. Al termine dell’evento ci sarà la presentazione dei Top Runners ed il saluto dei rappresentanti delle 4 amministrazioni coinvolte: Comune di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano.

Durante la giornata a Finalborgo e la domenica presso la Marina di Loano ci sarà il servizio di massaggio sportivo a cura della Diabasi di Sanremo e le attività dimostrative di tecnologie per gli sportivi, con la presentazione di Vibra 3.0 il macchinario all’avanguardia per gli sportivi che é in grado di indurre un miglioramento delle performance con minor sviluppo di fatica muscolare a cura del centro Muovi la Salute di Albenga. Gli Angels, i volontari della RunRivieraRun, avranno uno spazio per reclutare altri angels e consegnare la maglia tecnica.

Domenica 27 ottobre presso il Malpasso /Varigotti/Finale Ligure dalle ore 7.00 alle ore 8.30 si potranno ritirare i pettorali; alle ore 8.30 si terrà il riscaldamento warm-up; ore 9.15 raduno degli atleti sotto l’arco di partenza. alle ore 9.30 partenza della mezza maratona, direzione Loano, passando per: Finalpia, Finalmarina, Finalborgo, Borgio Verezzi e Pietra Ligure. Strade coinvolte dal percorso RunRivieraRun - Varigotti: Via Aurelia; - Finale Ligure: Via del Santuario - Via Drione - Lungomare Migliorini - Via Bolla - Via Ghiglieri - Via Brunenghi - P.zza S. Biagio - P.zza Garibaldi - Via Nicotera - Via Caprazoppa - Via Aurelia; - Borgio Verezzi: Via Aurelia; - Pietra Ligure: C.so Italia - Via Don G. Bado - Via Garibaldi - Via Matteotti - Via Crispi - Via Borro - Via Aurelia - Via I. Messina - C.so XXV Aprile; - Loano: Via S. Erasmo - Lungomare N. Sauro - Campo L. Cadorna - V.le D. Libertà - P.zza Italia - Via Doria - P.zza Rocca - C.so Roma - Marina di Loano.

Cronotabella partenza ore 9.30 - Malpasso/Varigotti ore 09.45 1° passaggio a Finalpia ore 09.50; 1°passaggio Finalmarina; ore 09.55 1° passaggio a Finalborgo; ore 10.00 1° passaggio Caprazoppa Finalmarina ore 10.03: 1° passaggio a Borgio Verezzi; ore 10.15 1° passaggio a Pietra Ligure ore 10.30; 1° passaggio a Loano ARRIVO ore 10.35 circa del 1° atleta; Marina di Loano/Loano Passaggio ultimo atleta Partenza ore 9.30 - Malpasso/Varigotti; ore 10.15 1° passaggio a Finalpia ore 10.30; 1°passaggio Finalmarina ore 10.40; 1° passaggio a Finalborgo; ore 10.45 1° passaggio Caprazoppa Finalmarina ore 10.48; 1° passaggio a Borgio Verezzi; ore 11.00 1° passaggio a Pietra Ligure ore 11.45; 1° passaggio a Loano Arrivo ore 12.00 circa del 1° atleta. Marina di Loano/Loano Tempo massimo 2 ore e 30 minuti.

Vado Ligure: Ripartirà sabato 26 ottobre con il concerto inaugurale 'Across Duo e Fabrizio Poggi' presso i Magazzini del caffè Pacorini di Vado Ligure, il fortunato progetto interdisciplinare Nuova Musica in Porto, nato nel 2004 da un'idea dell'Orchestra Sinfonica di Savona. Una rassegna che unirà cultura e realtà portali, in sinergia con le attività cardine dell'economia del territorio. Il principio ispiratore della nuova edizione sarà quello di collegare la musica all'impresa nel tessuto pulsante dell'economia savonese, il porto di Vado Ligure. Tema centrale di "Nuova Musica in Porto" sarà il crossover: incontro di generi musicali diversi, mescolanze, contaminazioni sonore ed etniche. La scelta è volta a 'emulare' il vivace mondo imprenditoriale, la pluralità di provenienza delle merci trattate in porto e le loro provenienze spesso esotiche. Il risultato sarà arricchito da una scenografia tesa a esaltare i dettagli delle location.

Grande novità del 2019 sarà inoltre la proposta di un concerto a bordo della motonave Corsica Ferries attraccata al porto di Vado Ligure. Un appuntamento che inaugurerà una nuova collaborazione 'via mare', rispecchiando appieno la filosofia dell'Orchestra Sinfonica di Savona e che coinvolgerà spettatori, musicisti ed equipaggio nel concerto 'Voxonus Duo e percussioni'(venerdì 13 dicembre, cocktail di benvenuto dalle 18.30, concerto ore 19.45), caratterizzato da ritmi etnici, ancestrali e arie barocche, delicate e decise al tempo stesso. Ma non solo, la rassegna riproporrà una location chiave come la Baia dei Pirati, perfettamente riadattata allo spirito dell'evento. Lo spettacolo delle 11 di venerdì 20 dicembre (Mal d'Estro Trio), rivolto agli studenti, avrà come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla musica e allo spettacolo, attraverso cui possono maturare una visione 'diversa' del porto. Lo spettacolo serale (ore 21) sarà invece intitolato "Musica…dalla Città al Mare" con il 'Valeria Bruzzone Quartet'. "La scommessa di Musica in Porto è coniugare una realtà prettamente lavorativa con la cultura, valorizzando l'economia del territorio sotto una luce innovativa. La curiosità del pubblico è sempre tanta: vedere magazzini, navi, realtà portuali trasformate in palcoscenici è una grande emozione, anche per noi musicisti", commenta Claudio Gilio direttore e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona. "Poter presentare il nostro progetto nel Palazzo della Regione rende l'organizzazione piena d'orgoglio e pronta a creare nuovi rapporti per il futuro".

"È una manifestazione di grande spessore dal profilo culturale e per lo spirito di ideazione che restituisce un'unione tra il mondo concreto dello shipping, del porto di Vado Ligure nel tessuto pulsante dell'economia savonese, e quello della cultura", fa eco l’assessore regionale Ilaria Cavo. "Corsica Ferries dedica, da sempre, una grande attenzione alla valorizzazione dei territori in cui opera e ne promuove le singolarità culturali, con un occhio di riguardo per le manifestazioni innovative, che favoriscono l'aggregazione e lo scambio culturale. Per ospitare uno dei concerti di Musica in Porto, trasformeremo un traghetto di linea in location ideale, confortevole, intima e suggestiva" afferma Cristina Pizzutti, responsabile Marketing e Comunicazione.

Dopo una pausa durata dieci anni, il progetto è rinato nel 2018 grazie alla sensibilità delle aziende sponsorizzatrici, alla Regione Liguria, alla Fondazione De Mari e al Comune di Vado Ligure, nonché al contributo del Ministero delle attività culturali. In questo mosaico di concerti, lo storico obiettivo dell'allora Musica in Porto - ora Nuova Musica in Porto - resta quello di trasmettere il messaggio di una operazione fortemente simbolica per le attività coinvolte, in cui tutti i soggetti, abbiano soddisfazione delle proprie ambizioni. L'ingresso alle serate e ai concerti sarà gratuito e riservato agli invitati.