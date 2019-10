Vado, compie 110 anni la Società Cattolica "Fede e Lavoro" di Segno

La Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno, si appresta a festeggiare l’importante traguardo dei 110 Anni di Fondazione, essendo stata fondata nel lontano 12 aprile 1909.

Sarà un momento importante per ricordare come tutti i soci che si sono succeduti nel tempo, hanno concordemente e volontariamente unito i loro sforzi per creare e conservare questo importante luogo di aggregazione, fulcro per la vita sociale del paese.

Da quel lontano giorno, sono state avviate molte iniziative portate avanti con successo, con bei momenti di aggregazione e divertimento. Sarà l’occasione per ringraziare coloro che nel corso degli anni si sono adoperati per lo sviluppo e il mantenimento del nostro sodalizio, dedicando il proprio tempo, le proprie risorse e non meno importanti, le proprie responsabilità.

I festeggiamenti avranno luogo Domenica 10 Novembre 2019 con il seguente programma: ore 9,30 Ricevimento degli Ospiti e delle Autorità presso i locali sociali; ore 9,45 Deposizione di un mazzo di fiori al Cimitero, in ricordo di tutti i Soci defunti; ore 10,00 Santa Messa presieduta da Don Giulio Grosso Presidente del Comitato Zonale A.N.S.P.I. di Savona; ore 11,15 Cerimonia presso i locali sociali, con consegna di un ricordo ai Soci che hanno già compiuto o che compiranno 80 anni quest’anno, alle Associazioni e alle Autorità presenti.