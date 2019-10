Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi polpette di carne e peperone

La carne e il peperone piemontesi si incontrano in una ricetta che rende felici tutti i palati: le polpette, un piatto che sa di famiglia, di tradizione, ma anche di benessere!

Che week-end sarebbe senza un buon pranzo in famiglia? Ancor se accompagnato dalle polpette di carne e peperone, una ricetta “sempreverde” che unisce la carne e il peperone in un pratico comfort-food perfetto per tutte le età! INGREDIENTI 150 g di peperoni gialli 300 g di carne di vitello tritata 1 uovo intero 40 g di pane avanzato olio evo q.b sale, spezie, pepe ed erbe aromatiche q.b PREPARAZIONE Tagliate i peperoni a pezzetti, fateli cuocere in una padella antiaderente a fuoco vivace con un filo di olio evo. Frullate il pane

Unite tutti gli ingredienti e mescolateli bene fino ad ottenere un impasto omogeneo Formate quindi le vostre polpette Cuocete le polpette in una padella antiaderente con un filo di olio evo Servitele ben calde IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un secondo piatto a tutto tondo, ricco di proteine della carne e, grazie al peperone, anche di vitamina C, A e potassio. Per una cottura light, potrete cuocerle in forno.

