Deputato e musicista, Sergio Battelli presenta il suo ultimo singolo "Sei solo te"

"Che ne dite di accendere lo stereo per riempire di musica questa giornata di silenzio elettorale? Quando ad agosto ho pubblicato il penultimo singolo è caduto il governo. Speriamo di portare meno 'sfiga' stavolta...".

Così, su Instagram, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, musicista per passione, presentando il suo ultimo singolo intitolato 'Sei solo te' .

"La mia ultima 'fatica' generata nelle notti insonni post parlamentari - spiega Battelli - un po' rock e un po' dance, un po' sgrammaticato e un po' ordinato, graffiante, diverso. Perché tutto cambia, dentro e fuori di noi, l'importante è non fermarsi, non standardizzarsi. L'importante è non aver paura di farsi 'contaminare'".