Savona, il 27 ottobre alla Ubik l'incontro con lo psicoanalista e scrittore Giulio Cesare Giacobbe

Domenica 27 ottobre, alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo psicoanalista e scrittore Giulio Cesare Giacobbe e la presentazione del libro “Il principe azzurro non esiste” (Roi edizioni).

Introduce Renata Barberis.

Il principe azzurro ha rovinato la vita delle donne più del colera, della tubercolosi e della poliomielite messi insieme. Intere generazioni femminili hanno immolato la loro vita nell'attesa e nella consumazione di un rapporto con un fantasma inafferrabile, che spesso si è rivelato essere un cialtrone inaffidabile ed egoista.

«Il principe azzurro non esiste per il semplice motivo che non esiste un uomo di successo che dedichi la propria vita a una donna. Da che mondo è mondo, gli uomini di successo hanno solo una cosa in testa: dominare la realtà che li circonda.»

Giulio Cesare Giacobbe, (psicoterapeuta originale e poliedrico, autore di libri di grande successo quali "Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita" “Alla ricerca delle coccole perdute” “Come diventare un Buddha in cinque settimane”, “Come fare un matrimonio felice che dura tutta la vita”, “Come diventare bella, ricca e stronza”), col suo tipico tono provocatorio, pungente e privo di remore, affronta in questo libro uno dei miti più intramontabili e più tossici del mondo occidentale. Dalle ironiche (e amare) ipotesi sul seguito del favolesco "e vissero per sempre felici e contenti", calato nel mondo reale, all'analisi dei problemi derivanti dal diffusissimo infantilismo nella società moderna, lo psicologo getta nuova luce su questa menzogna che opprime le donne (ma a ben vedere anche gli uomini) da decenni, e guida i lettori a scoprire il modo per emanciparsi definitivamente da questa narrazione autodistruttiva.