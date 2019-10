Finale Ligure: ottimo risultato per la raccolta alimentare del 25 ottobre

Un nuovo grande traguardo per la solida rete di volontariato che caratterizza la vita sociale finalese. Ieri, infatti, venerdì 25 ottobre, i volontari delle associazioni Caritas e San Vincenzo hanno raccolto ben 180 kg di beni alimentari non deperibili da destinare all'approvvigionamento di famiglie in difficoltà economica del comprensorio.

La Consulta del Volontariato di Finale Ligure esprime il proprio ringraziamento a tutto il personale del supermercato Conad, che ha ospitato questo programma di raccolta offrendo la massima collaborazione possibile, e naturalmente un grande grazie a tutte quelle persone che, anche solo con un piccolo gesto, hanno contribuito a questo importante risultato.