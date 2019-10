Viabilità, domani sera riapre la statale tra Campo Ligure e Masone interrotta dal maltempo di martedì

"Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza finanziato da Regione Liguria per liberare le briglie del torrente Berlino, a Rossiglione, dal materiale che lo ostruiva. Il lavoro sarà completato entro pochi giorni e si aggiunge alla manutenzione delle opere idrauliche del torrente, finanziato con 200mila euro da Regione. Essere vicini ai cittadini non è solo esserci il giorno del disastro, ma sempre e soprattutto continuare a lavorare senza sosta come stiamo facendo per i nostri cittadini e per rimettere in sicurezza il territorio. Lasciamo agli altri le squallide polemiche e strumentalizzazioni a cui non intenderò abbassarmi perché sui temi di allerta e protezione civile non esiste propaganda politica e chi la fa non è degno di rappresentare i cittadini. A loro le chiacchiere, a noi i fatti", conclude Toti.