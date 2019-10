Celle, il Frantoio e i progetti futuri sulla vendita e la valorizzazione dell'olio dop

La Cooperativa del Frantoio di Celle in prima linea per tutte le evoluzioni future della filiera dell'olio.

In un'annata 2019-2020 parecchio complicata per la raccolta e la produzione successiva delle olive (in controtendenza rispetto al sud Italia e principalmente alla Puglia) rispetto alle ultime due stagioni decisamente fruttuose, il consiglio di amministrazione della cooperativa cellese da due anni ha iniziato un progetto di rivalutazione della attività storica valorizzando la lavorazione di molitura con restituzione immediata del prodotto, investendo anche in formazione di personale giovane che affiancandosi agli operatori storici ne apprenda tecniche e competenze.