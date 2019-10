Sassello, oggi la messa per l'anniversario della nascita di Chiara Badano

Fra due giorni Chiara Badano avrebbe compiuto 48 anni, ed era scomparsa nell'ottobre del 1990 a soli 18 anni a causa di un osteosarcoma.

"Che dire di questa beata che ci è contemporanea? Certamente il suo messaggio di amore è ancora attuale anche perché il cancro, la malattia che la colpì, è ancora attuale. Non è necessario frequentare i reparti ospedalieri di Oncologia per rendersi conto di quanto il cancro sia ancora una malattia non facile da sconfiggere. In quasi tutte le nostre famiglie, purtroppo, abbiamo potuto udire le grida di dolore (fisiche e metaforiche) dei malati di tumore. La risposta di Chiara di fronte a tanto male fu “Io ho tutto”, si tratta di una risposta che fa’ tremare i polsi se pensiamo alla prova terribile a cui era sottoposta" spiega Roberto Marchisio.

Alla festa liturgica odierna, come consuetudine, i fedeli hanno risposto con grande partecipazione. La cittadina di Sassello era rappresentata dal sindaco e dalle confraternite di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri nonché dai Disciplinanti di San Giovanni Battista.

Ha presieduto la celebrazione il Vescovo di Acqui Monsignor Luigi Testore il quale, durante l’omelia ha dichiarato: ”La beata Chiara Luce Badano capì che essere cristiani rappresenta la realizzazione di un progetto, infatti noi non dobbiamo essere una luce nascosta bensì una luce ben visibile”.

Ha concelebrato la messa il neoparroco di Sassello Don Enrico Ravera. Secondo il Sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo la beata rappresenta un valore importante per la cittadina: ”Chiara è indubbiamente una presenza positiva per un paese, come Sassello, a misura d’uomo”.

Oltre ai numerosi cattolici praticanti del territorio vi erano gruppi provenienti da altre diocesi tra cui una delegazione della diocesi di Ventimiglia – San Remo.