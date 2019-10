Ancora ignote le cause che hanno portato, nella serata di ieri intorno alle 21.00, al divampare di un incendio in una piccola baracca di Quiliano in via XXV Aprile.

Tempestivo l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, giunta dal distaccamento di Savona. Il rogo è stato spento in pochi minuti. Fortunatamente non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate.

La baracchetta era utilizzata come ricovero di attrezzi agricoli.