Savona, materiale ingombrante provvisoriamente posto sul marciapiede: maxi multa per un negoziante di via Paleocapa

Aveva spostato provvisoriamente del materiale ingombrante all'esterno del suo negozio (26 mq), sotto i portici di via Paleocapa a Savona, per risolvere un problema all'impianto elettrico del locale: una necessità per muoversi più liberamente durante l'intervento di manutenzione pagata a caro prezzo da Nerio Ricciardi, titolare di un'attività che si occupa della riparazione di smartphone e tablet.