Varazze, ancora chiuso al traffico il tratto interessato dallo smottamento lungo la strada verso la frazione Casanova

Rimane ancora chiuso al traffico il tratto stradale interessato dallo smottamento avvenuto nella serata di ieri a Varazze, lungo la strada che conduce nella frazione Casanova (nei pressi dello svincolo per via Costa).

Circa una decina le persone residenti nella zona che sono state costrette, per motivi precauzionali, ad abbandonare le loro case in attesa di ulteriori accertamenti e che tuttora non possono raggiungere le rispettive abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile di Varazze e personale del Comune.

"Questa mattina i tecnici hanno effettuato un ulteriore sopralluogo - spiega il comandanate della polizia locale Mauro Vercesi - secondo quanto accertato, nella parte compromessa dallo smottamento c'è la possibilità che si possa staccare un masso ancora più grande di quello già caduto: pertanto la strada rimarrà chiusa al traffico. Per quanto riguarda le persone sfollate, alcune potranno rientrare nelle loro abitazioni mentre altre no: almeno tre case, infatti, potrebbero essere interessate dal movimento franoso".