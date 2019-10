San Giorgio d'Albenga: proseguono con successo le rappresentazioni teatrali in dialetto ligure (FOTO)

Continuano con successo di pubblico le rappresentazioni teatrali in dialetto ligure al teatro di San Giorgio d'Albenga. Quella di ieri sera, sabato 26 ottobre, è stata la terza ed ha visto la compagnia genovese di Sant'Olcese "Gli Amici di Enzo" esibirsi in una commedia in tre atti di G. Pompeo (anche regista): "Il dongiovanni della Polcevera" che racconta le avventure raffazzonate di un anziano genovese della zona Polcevera che insiste a fare il tombeur des femmes.