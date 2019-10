Frana di Casanova a Varazze, M5S: "Il problema principale è la burocrazia"

"Ieri a Casanova una frana ha interrotto la provinciale di fianco al bar e al negozio di alimentari vicino alla piazza. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare altro che chiudere le strade e evacuare gli abitanti delle case vicine".

Il Movimento 5 Stelle di Varazze è intervenuto in merito alla frana avvenuta in località Casanova ieri sera.

"Stamattina è intervenuta la geologa della provincia che non ha potuto fare altro (visto le competenze provinciali) che verificare la presenza di blocchi rocciosi ancora instabili sul versante e quindi presumibilmente consigliare al suo dirigente la chiusura della strada. Il comune di Varazze era presente con il dirigente dell'ufficio tecnico, responsabile delle strade e comandante della Polizia Locale. Nessun geologo visto che in comune non c'è. Il nostro consigliere comunale, visto che è geologo, ha partecipato in supporto dei colleghi provinciali e dell'amministrazione comunale" continua i pentastellati varazzini.

"Purtroppo la burocrazia impedisce una minima riduzione dei disagi. I privati allontanati da casa devono farsi fare una perizia tecnica (a pagamento ovviamente) per rientrare in casa anche se non ci fosse pericolo. Il negozio di alimentari resterà chiuso finché la provincia non posizionerà dei blocchi per ridurre il rischio di proiezione di piccoli massi in caso di caduta del blocco instabile presente. Il transito è giustamente interrotto e la provincia non può garantire la presenza di personale per aperture temporanee. Il comune chiederà ai privati proprietari di pagare la messa in sicurezza (ad un costo esorbitante per un cittadino) e poi potrà intervenire. Morale: non sono la pioggia e le frane il problema principale ma la Burocrazia. E che sia chiaro che questo non è un attacco al sindaco, che in questo caso non può farci veramente niente" conclude il M5S Varazze.