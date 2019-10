Murialdo, l'ex sindaco Salvetto ribatte a Pronzalino sul progetto del Ponte delle Fucine: "Sconcertanti le sue dichiarazioni"

"Ho appreso anch'io con grande soddisfazione che la Regione Liguria ha confermato il finanziamento del ponte delle Fucine, e per questo non posso che ringraziare ancora una volta il Presidente Toti, l'assessore Giampedrone, il capogruppo Vaccarezza, il presidente della provincia Olivieri, il consigliere Isella, tutti i tecnici e coloro che realmente si sono adoperati per ottenere tale risultato". Inizia con queste parole il comunicato stampa con cui Ezio Salvetto, capogruppo della lista di minoranza "’Con Murialdo’" ed ex sindaco del Comune dell'alta Val Bormida, risponde a quanto dichiarato dall'attuale primo cittadino Giacomo Pronzalino (leggi QUI) a proposito del progetto di rifacimento del Ponte delle Fucine.

"A lasciare sconcertati invece sono le dichiarazioni di Pronzalino - prosegue la nota dell'ex sindaco - che non rendono onore a tutto il lavoro corale svolto dalla passata amministrazione in collaborazione con i soggetti sopra citati. Lo stesso infatti definisce inattuabile un progetto che ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste, senza alcuna prescrizione, che di fatto è quello appena finanziato e per la redazione del quale non è stato perso un solo minuto. Caso mai a far sorgere dubbi alla Regione sul finanziamento sono state le dichiarazioni di Pronzalino, il quale appena eletto ha iniziato a fantasticare di ponti militari, creando confusione su quello che la nuova amministrazione avrebbe voluto fare".

"Quanto alle pressanti richieste, sono state talmente poco pressanti da spingere il gruppo di minoranza 'Con Murialdo' a richiedere un Consiglio Comunale straordinario per impegnarlo a recarsi a Genova a parlare con l'assessore. Io, nel ruolo che ricopro ora continuerò ad adoperarmi concretamente per vedere realizzata tale opera, così come ho fatto finora, con i fatti e non con la bassa propaganda, messa in atto impropriamente anche attraverso canali istituzionali, perché da murialdese la ritengo necessaria e fondamentale per il Nostro Paese" ha infine concluso Ezio Salvetto.