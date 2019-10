Murialdo, salvo il finanziamento per la ricostruzione del ponte in località Fucine

"L'attuale Amministrazione Comunale, Sindaco Giacomo Pronzalino, si è trovata, senza alcuna responsabilità, a dover far fronte a questa gravissima prospettiva che avrebbe di fatto impedito la ricostruzione per revoca del finanziamento - prosegue il primo cittadino murialdese - Apprendiamo con grande soddisfazione che la Giunta Regionale, specificatamente l’Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha accolto positivamente le ripetute e pressanti richieste dell’attuale amministrazione per rifinanziare il progetto di rifacimento del ponte per un importo di 1,8 milioni di euro. Un sentito ringraziamento all’Assessore Regionale, alla Giunta ed ai funzionari che hanno veramente fatto di tutto per accogliere le nostre istanze e porre rimedio ad un errore che avrebbe portato un gravissimo danno alle popolazioni delle frazioni ed al paese tutto. L’attuale amministrazione ha riportato un successo nel quale ben poche erano le speranze di uscirne positivamente, ed ora si avvia a proseguire senza indugi l’iter per l'affidamento dei lavori, tramite la Provincia di Savona, per vedere il ponte finalmente finito e transitabile, probabilmente entro circa 24 /30 mesi, tempo permettendo".