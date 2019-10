Orgoglio ligure agli over 40 di tennis in Florida: brillano la finalese Canepa e l'andorese Pioppo

Prestigiosa affermazione per il Tennis italiano. Ai campionati del mondo senior ITF di Miami, in Florida, la selezione over 40 femminile azzurra si è infatti laureata campione del mondo. Un successo che parla fortemente ligure, in particolare il finalese e l'andorese, vista la presenza di due atlete provenienti dal nostro comprensorio: Alice Canepa da Finale Ligure ed Elena Pioppo di Andora.