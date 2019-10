Albenga, il sindaco Tomatis e l’assessore Pelosi visitano il CeRSAA (FOTO)

Questa mattina il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore Silvia Pelosi hanno fatto visita ad una realtà che rappresenta una vera e propria eccellenza del nostro territorio, il CeRSAA.

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, fondato nel 1961, è un’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria che si pone quale obiettivo principale quello di sperimentare nuove tecnologie, tecniche e prodotti per far fronte alle sfide poste da un’agricoltura in continua evoluzione e aggiornamento.

A seguito della visita il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Il CeRSAA lavora su altissimi livelli, ma opera anche in favore delle nostre realtà locali. Attraverso la ricerca, lo studio e la sperimentazione cercano di risolvere problematiche quotidiane e reali con le quali si scontrano gli imprenditori del settore fornendo loro un supporto tecnico fondamentale per essere sempre più competitivi e al passo con i tempi”.

L’Assessore Pelosi sottolinea: “La ricaduta delle attività del CeRSAA sulle aziende del nostro territorio è importante. Come Amministrazione vorremmo avvicinarci a questa realtà intraprendendo un percorso di valorizzare della stessa anche tra i non addetti ai lavori.”

Dopo una prima presentazione delle attività del CeRSAA curata dal dottor Minuto il sindaco Tomatis e l’Assessore Pelosi hanno avuto modo di visitare il laboratorio fitopatologico, le serre Smart e i laboratori dove vengono curate le attività di ricerca e sperimentazione.