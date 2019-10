Calizzano, efficientamento energetico per gli edifici comunali "Le Ciminiere" e l'ex colonia: aggiudicati i lavori

Il Comune di Calizzano affida i lavori per l'efficientamento energetico degli edifici comunali "Le Ciminiere" e dell'ex colonia.

La gara è stata aggiudicata alla ditta Ecogrid con sede a Calizzano (ribasso 5%) per per un importo pari a 35.645,44 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre Iva di legge.

Si tratta di un intervento reso possibile grazie ad un finanziamento di 50 mila euro ottenuto dal Comune, attraverso il decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.