Cosseria, una grande festa per i 25 anni del coro lirico "Claudio Monteverdi" (FOTO)

Una grande partecipazione per festeggiare un traguardo importante. Sabato 26 ottobre, presso il salone della Pro Loco a Cosseria, si è tenuto un concerto in occasione dei 25 attività del coro lirico cosseriese "Claudio Monteverdi". Un lungo applauso è stato rivolto al maestro Giuseppe Tardito che ha avuto l'intuizione e l'ardire di creare un coro lirico composto da persone che non avevano alcuna esperienza.

Nel corso della serata si sono esibiti quattro cori (oltre il "Claudio Monteverdi"): il coro "Armonie" di Cairo Montenotte che ha presentato in versione gospel alcune fra le più famose canzoni in inglese, il coro Alpini dell'Alta Valle Bormida di Carcare che ha emozionato il pubblico con le canzoni degli alpini che descrivono le durissime condizioni per i soldati in guerra e il coro "Voci di Bistagno" (dalla provincia di Alessandria) che ha attratto la platea con le loro famose canzone italiane rivisitate e presentate in una versione originale e molto apprezzata.

Commenta il primo cittadino di Cosseria Roberto Molinaro: "La serata è trascorsa in un clima di festa e forti emozioni perché i cori hanno espresso al meglio la loro esperienza, coinvolgendo tutti gli spettatori. A fine spettacolo si è tenuto un piccolo rinfresco. Sono stati serviti ai presenti antipasti e ravioli offerti dai produttori locali e una tripla torta preparata da una ragazza del coro cosseriese, Milena Povigna".

"L'amministrazione comunale si congratula per la professionalità e il successo che il coro lirico "Claudio Monteverdi" ha raggiunto non solo in Val Bormida ma anche oltre regione, prova indelebile che la cultura va posta come baricentro in una comunità" conclude il primo cittadino Molinaro.

Nella foto il gran finale con il "Va Pensiero" cantato contemporaneamente da tutti i cori.