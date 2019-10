Nuovo direttore sociale per il Distretto Socio Sanitario 5 finalese: al via il bando per la selezione

Pubblicato questa mattina dal comune di Finale Ligure, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario numero 5, quello che interessa i comuni da Spotorno a Borghetto S. Spirito e relativo entroterra, denominato per l'appunto "Finalese", il bando per la selezione del prossimo Direttore Sociale. E' prossimo infatti alla scadenza il mandato assegnato alla dottoressa Stefania Ponteprimo, che lascerà la carica il 31 ottobre.

Si tratta di un incarico della durata di base triennale, prorogabile eventualmente per un periodo non successivo alla scadenza del mandato del presidente dello stesso distretto, per il quale vengono richieste particolari doti manageriali e di gestione delle risorse umane.

Ai candidati è richiesta laurea magistrale in Servizi Sociali o Assistente Sociale del vecchio ordinamento, ed una comprovata esperienza di almeno cinque anni ed una formazione adeguata nella direzione e nel coordinamento di servizi sociali.

Le domande, le cui informazioni complete oltre ai moduli da compilarsi si trovano sul sito istituzionale del comune finalese www.comunefinaleligure.it, dovranno pervenire agli uffici comunali di via Pertica 29 entro il 25 di novembre, tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, raccomandata con ricevuta di ritorno, entrambe con oggetto “Domanda dipartecipazione alla selezione di Direttore Sociale ex art. 110/II TUEL”, oppure consegnate personalmente all'ufficio Protocollo del Comune.