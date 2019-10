Eredità Sorrentino, la Croce Bianca Albenga: "Non abbiamo mai chiesto nulla, vogliamo solo onorare la sua memoria"

Mentre nel negozio "L'Angolo d'Oro" di via Genova ad Albenga si possono ancora osservare i sigilli apposti dalle forze dell'ordine, continua a far discutere la decisione dell'orefice Salvatore Sorrentino di lasciare in eredità tutti i suoi averi alla Croce Bianca Albenga.

Estrema prudenza, da parte di Dino Ardoino, presidente del sodalizio di Pubblica Assistenza ingauno, che nelle sue dichiarazioni non intende assolutamente entrare nel merito né del rapporto tra Sorrentino e i suoi parenti, né della decisione presa dall'orefice.

Commenta Ardoino: "Noi non abbiamo mai chiesto nulla a Sorrentino, non pretendiamo nulla e non ci saremmo mai permessi di esercitare alcuna forzatura nei suoi confronti. L'unica cosa che posso dire è che siamo pronti ad accettare il gesto solo ed esclusivamente per rispetto della memoria di un buon albenganese e di un buon amico".

A proposito del rapporto umano, sottolinea Ardoino: "Conoscevo Sorrentino da ben prima che ci prendessimo cura di lui come Croce Bianca negli ultimi mesi di vita a causa della malattia; era una brava persona".

La Croce Bianca di Albenga non ha nemmeno idea di che cosa possa essere contenuto nel testamento. Al momento è tutto bloccato per consentire il proseguimento delle indagini, necessarie dopo la morte brusca e repentina dell'uomo. E ci vorranno mesi (ma più probabilmente anni) per giungere a un termine della vicenda.