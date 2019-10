Dego, domenica 3 novembre castagnata e prima edizione della Fiera d'Autunno

Dopo il rinvio causa maltempo (inizialmente l'evento era previsto per il 20 ottobre), si terrà questa domenica 3 novembre, in piazza Emilio Botta a Dego, la castagnata e la prima edizione della Fiera d'Autunno.

Questo il programma della giornata: alle ore 8.45 ritrovo in piazza E. Botta. Partenza dalle ore 9 per “Indândi dòsgi”, una camminata gratuita a passo lento sui sentieri Napoleonici con aperitivo al Borgo Medievale del Castello 8 Km (circa 12.000 passi) con 300 m di dislivello;

alle ore 12.30 "Polentata" con antipasto, polenta, dolce, acqua e vino € 12. Menù Bimbo € 8 fino a 12 anni di età. Per prenotazioni: 347 9504005 Valentina o presso Circolo Pro Loco di Dego entro giovedì 17 ottobre. In alternativa si potranno degustare menù autunnali presso: Cascina La Botta telefono 349 4658057; Cascina Palazzo telefono 340 5232550 e Locanda Da Rosina telefono 019 578161.

dalle ore 15 "Castagnata" con esibizione di danza di “La Danza è... di Irene Bove” e intrattenimento musicale con "Silvia & Andrea Group;

durante la giornata saranno presenti: mini fiera d'autunno 90, "un'esposizione statica" di Fiat 500 storiche, auto e moto d’epoca dal 1900 al 1980 e animazione per bambini.