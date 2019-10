La cultura è preziosa: lo spiega a Savona l'economista milanese Paola Dubini

L'Associazione Amici del San Giacomo ODV è orgogliosa di organizzare il giorno 30 ottobre alle ore 17 in Sala Rossa del Comune di Savona un incontro con la prof.ssa Paola Dubini della Università Bocconi di Milano per discutere quanto da Lei trattato nel suo libro "Con la cultura non si mangia - FALSO".

La professoressa insegna Management alla Bocconi e si interessa alla economia delle aziende culturali e delle loro condizioni di sostenibilità.

Intervistata dalla giornalista Silvia Campese, ci parlerà di vari aspetti della cultura e smonterà punto per punto alcuni luoghi comuni tra cui la frase del titolo del libro che, senza il FALSO, parrebbe essere stata pronunciata anni fa dal ministro Giulio Tremonti.

Argomenterà la falsità di assunti quali "La cultura non è reale, non serve, interessa a pochi, non ha mercato, non genera attività di impresa, non rende, non paga".

Riportiamo una frase del Presidente Ciampi del 2003 a proposito della cultura: "E' nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione".