Lo spettacolo "The Art of Life" del Centro Danza Savona approda a Modena

Il Centro Danza Savona (Cedansa) tra i protagonisti in cartellone nel programma del Teatro Comunale di Modena. Infatti il Teatro Fabbri di Vignola, una delle splendide location affiliate al "tempio" della cultura modenese intitolato alla memoria di Luciano Pavarotti, ospiterà infatti il sodalizio savonese diretto da Alessandra Schirripa domenica 3 novembre, con lo spettacolo "The Art of Life".

Il Teatro Fabbri si trova in via Pietro Minghelli a Vignola, in provincia di Modena e fa parte della fondazione ERT (Emilia Romagna Teatro).

Di seguito la scheda tecnica di "The Art of Life":

Regia Stefano Falco

Coreografie Alessandra Schirripa

Danzatori Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Giulia Genta, Carlo Froi, Alessia Rebagliati, Sara Spiegl, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli

Testi Levi, Calvino, Maupassant, Montale

Musiche Jethro Tull, Chopin, Massive Attack, Guns N’ Roses, Nino Rota, Sakamoto, Mantovani, Hecq Citazioni Fellini, Del Toro, Rosefeldt, Sorrentino

Voci Carlo Deprati, Daria Pratesi

Contributi Video Marco Schirripa

Luci e Audio Davide Ciccarelli

Spettacolo di Teatro Danza prodotto da Cedansa

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso azioni danzate, coreografie corali, duo e assoli nel mondo di CEDANSA, sospeso tra arte, poesia, cinema, teatro, letteratura nel linguaggio della danza contemporanea. Un percorso emozionale: voci, rumori, musiche e la grande fisicità ed espressività dei giovani danzatori. La narrazione, per affinità elettive, è affidata a poesie, brani letterari, citazioni cinematografiche.

Le coreografie presentate hanno vinto premi e premi assoluti in alcuni dei più prestigiosi Concorsi Internazionali di Danza.