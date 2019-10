Savona, il 30 ottobre presentazione del libro "Con la cultura non si mangia. Falso!"

Evento a cura dell'Associazione Amici del San Giacomo e della libreria Ubik. La cultura non serve, interessa a pochi, non rende... Non è così. Paola Dubini professoressa alla Bocconi lo dimostra in questo saggio con cifre, fatti e argomenti, a proposito di libri e di musei, di teatro e di cinema, di musica, arte e patrimonio storico. La cultura è parte della nostra vita come l'aria che respiriamo.