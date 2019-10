Un emozionante "ritorno a casa" per il Mercato Riviera delle Palme: il 3 novembre "shopping a cielo aperto" in Darsena a Savona

È ancora forte la eco del successo conquistato dal “Mercato Riviera delle Palme” con il suo debutto in Val Bormida, a Carcare. Ma è già in arrivo una nuova giornata di “shopping a cielo aperto” in programma per domenica 3 novembre, dalle 8 alle 19.30, nella Darsena di Savona, anche in caso di maltempo, per offrire al cliente la possibilità di toccare con mano la qualità dei prodotti offerti ed il loro equilibrio tra assortimento, prezzi ed offerte.

Abbiamo chiesto a Richard Biffi che cosa significa per il “Mercato Riviera delle Palme” questa tappa savonese.

“Sicuramente una grande emozione – ci racconta – perché siamo un Consorzio fondato a Savona ed è proprio da qui che è iniziato tutto, dapprima in via Paleocapa e successivamente in Darsena. Quindi viviamo questa giornata come un ritorno a casa. Non dimenticheremo mai quel debutto: era il giorno di Pasqua del 2017 e nutrivamo mille perplessità legate a quella data… Sarebbe stato rischioso cercare di esordire proprio nel pieno di un giorno di festa come la Pasqua? E invece il pubblico ci ha premiato e da quel momento non ha più smesso di farlo”.

La Darsena di Savona è una location molto particolare: che caratteristiche ha?

“La particolarità maggiore è legata al fatto che le nostre tappe sono sempre programmate anche in funzione dell’arrivo delle navi da crociera. E il 3 novembre ne avremo ben due, della Costa Crociere, attraccate in porto”.

Il cliente crocierista che cosa cerca nel Mercato Riviera delle Palme?

“Impossibile tracciare un identikit preciso: ogni crociera fa storia a sé. Dipende anche molto se a bordo delle navi sono presenti comitive da nazioni diverse, che come tali hanno gusti e desideri diversi”.

E invece la vostra ormai affezionatissima clientela savonese?

“Il nostro cliente ritorna perché sa che la nostra forza è la qualità del prodotto, ottenuta attraverso banchi accuratamente selezionati e dotati di un vastissimo assortimento”.

Quali altre tappe avete in previsione per il resto del 2019?

“Dopo aver lasciato Cogoleto, con l’appuntamento del 27 ottobre, e dopo questa imminente tappa del 3 novembre in Darsena a Savona, l'1 dicembre torneremo a Carcare in piazza Cavaradossi visto l’ottimo riscontro avuto in Val Bormida, mentre chiuderemo il 2019 tornando a Pietra Ligure, in viale della Repubblica, il 29 dicembre, ultima domenica del mese e dell’anno”.