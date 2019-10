Gli "Amici del Carmo" ripuliscono l'albero monumentale di Verzi di Loano

Ieri alcuni membri dell'associazione “Amici del Carmo” hanno provveduto ad estirpare l'edera infestante e ad effettuare la pulizia dell'area d'accesso all'unico albero monumentale situato sul territorio del comune di Loano.



L'intervento è stato effettuato su autorizzazione del Corpo Forestale e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Loano. La pianta si trova in località Stevi, a margine del percorso comunale che da Verzi raggiunge la vetta del Monte Carmo.



Unico esemplare in provincia di Savona di ginepro “Juniperus oxycedrus”, l'albero ha un'età stimata di circa 300 anni, una circonferenza di circa 190 centimetri ed una altezza di circa 10 metri. Fa parte dei 44 alberi monumentali classificati dal Corpo Forestale e dalla Provincia di Savona tutelati come patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale e storico culturale.