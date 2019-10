M5S sconfitto in Umbria, l'analisi del deputato varazzino Battelli: "Arrivato il momento di ascoltare"

"Non amo le "sperimentazioni" sulla pelle delle persone e degli animali. Nei giorni scorsi si è definita la questione Umbria come un "esperimento", come se i cittadini fossero delle cavie sui quali provare qualcosa. Ora dovremmo quindi ammettere che l'esperimento è fallito? Così non va, non funziona". Con queste parole riportate sul proprio profilo social il deputato varazzino Sergio Battelli commenta i risultati delle elezioni regionali in Umbria, con lo sguardo a quello che sarà il futuro del Movimento 5 Stelle.

"Ci siamo messi in gioco pur sapendo che la partita sarebbe stata complicata, io stesso ci ho messo la faccia andando in Umbria lo scorso weekend e partecipando a diversi incontri pubblici. Stamattina, però, non posso fare finta di nulla e nascondere la polvere sotto al tappeto. Non funziona. Non è così che deve andare. Colpa dell'alleanza, colpa della narrazione che ci siamo fatti e che abbiamo fatto? Colpa di qualcosa o qualcuno?" si chiede l'onorevole.

"Trovare sempre un "colpevole fuori" è facile, soprattutto in momenti critici - continua Battelli nel corso della propria analisi del voto -. Oggi, più che mai però, non dobbiamo escludere che la colpa, ebbene sì, sia anche nostra. Oggi più che mai allora, è il momento di fermarsi e approfittarne per superare i problemi che ci portiamo avanti da mesi di petto, mettendo da parte le indecisioni e i timori di sbagliare, uscendo dai palazzi e tornando nelle nostre piazze anche affrontando la paura di vederle mezze vuote o piene di gente che ci "insulta". È arrivato il momento di spiegare ma anche quello di ascoltare".