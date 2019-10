"Sindaci d'Italia" al PalaEur di Roma: ecco la delegazione savonese

La provincia di Savona protagonista a Roma. Si è svolta infatti nella Capitale la seconda edizione di "Sindaci d'Italia" e i nostri pubblici amministratori (sindaci e consiglieri o assessori che ne ricoprivano le veci) hanno mostrato una grande partecipazione.

Dall'entroterra ingauno a quello pietrese e finalese, dalla costa alla Val Bormida, la presenza della provincia di Savona si è fatta sentire in modo coeso e massiccio.

L'evento "Sindaci d'Italia", svoltosi al PalaEur, è stato voluto da Poste Italiane in collaborazione con Anci e Uncem, rispettivamente l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni e l'Associazione dei Comuni e Comunità Montane.

In questo articolo (LINK QUI) tutti i dettagli dei principali accordi scaturiti dal dibattito. L'evento è stato seguito dal nostro Gruppo Editoriale More News in prima persona.