In arrivo il calENPArio: parte del ricavato servirà per sterilizzare una gatta di una colonia critica

Tra i tanti calendari 2020 offerti da enti ed associazioni, spesso a fini sociali, c’è anche quest’anno, come da tanti anni, quello proposto dai volontari della Protezione Animali savonese.

Un calENPArio in tre formati, due da muro ed uno da tavolo, semplici e funzionali, con belle fotografie di animali, disponibile sia durante le manifestazioni a cui partecipa l’Enpa che presso la sede di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alel 12 e dalle 17 alle 19.

Lo si potrà avere con un’offerta (almeno di cinque euro) e sarà doppiamente utile, a chi lo userà ed al benessere delle colonie dei gatti liberi di strada e cortile perché con il ricavato di quindici calendari i volontari dell’Enpa potranno sterilizzare una gatta di una colonia critica.

Enpa svolge da trent’anni la sterilizzazione delle colonie feline libere in tutta la provincia, con oltre 20.000 animali recuperati, ospitati e curati in pre e post degenza, operati gratuitamente presso il Servizio Veterinario dell’ASL2 o a pagamento presso veterinari liberi professionisti e reimmessi infine nell’habitat di provenienza; un’attività pesante ed impegnativa effettuata da sempre troppo pochi volontari e, spesso, senza alcun aiuto dai Comuni che invece per legge dovrebbero farsene carico; tra essi Pontinvrea e Giusvalla, totalmente inadempienti o Savona, che non fornisce i contributi nececessari.