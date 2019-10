Autostrada dei Fiori ottiene la certificazione ISO 39001 del sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale

Autostrada dei Fiori ha conseguito l'obiettivo di implementare un sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale, secondo la norma internazionale ISO 39001, ottenendone la relativa certificazione di conformità da parte di DNV GL, organismo di certificazione indipendente tra i più importanti Enti certificatori al mondo.

Il nuovo sistema, applicato sia al tronco A10 (Savona - Ventimiglia), sia al tronco A6 (Torino - Savona), copre tutti i processi rilevanti della concessionaria autostradale: dalla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali in regime di concessione, all'erogazione e gestione del servizio di esazione e mobilità lungo le tratte gestite ed assistenza al cliente, allo scopo del mantenimento del livello del servizio richiesto e della sicurezza del traffico, nonché delle infrastrutture medesime.

L'applicazione del nuovo sistema ed il suo miglioramento continuo, dovrà portare, come risultato finale, ad una diminuzione del numero di incidenti stradali sui tronchi gestiti, con specifico riguardo ai casi con conseguenze gravi per le persone coinvolte. La norma ISO 39001 specifica infatti i requisiti che deve avere un sistema di gestione in sicurezza del traffico, per consentire a qualunque organizzazione che interagisca con il sistema di traffico stradale di raggiungere nel tempo tale obiettivo.

Si tratta di una grande ed importante sfida che richiede la ricerca continua di collaborazione reciproca tra le diverse parti interessate, dalle Istituzioni ai clienti dell'autostrada.

Punto di forza del sistema è l'analisi dell'incidentalità, sia di tipo puntuale e tempestivo sia di tipo statistico per periodi di tempo estesi, al fine di monitorarne l'andamento e di individuare quali fattori possono essere causa o comunque contribuire al verificarsi di tali eventi, determinando su quali tra questi poter intervenire, direttamente o attraverso la collaborazione di altre parti interessate, mettendo in pratica azioni sia di tipo correttivo sia soprattutto preventivo.

Con l'adozione del sistema ISO 39001 la concessionaria autostradale è quindi impegnata ad accrescere gli elementi sui quali poter influire, andando oltre a quanto già posto in essere nel pieno rispetto delle normative in materie ed a quanto di specifica competenza, secondo due direttrici principali: la prevenzione degli incidenti e degli eventi incidentali e la riduzione delle conseguenze per le persone.

Il sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale consentirà quindi di assicurare sempre più elevati standard di sicurezza a chiunque si trovi a percorrere le tratte autostradali gestite da Autofiori.