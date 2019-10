Dego, scuole infanzia e primaria: al via i lavori di adeguamento alle norme antincendio

Sono iniziati i lavori per l'adeguamento normativo antincendio dell'edificio situato in piazza E. Botta che ospita la scuola dell'infanzia e la primaria. Lo comunica in una nota la giunta comunale di Dego guidata dal sindaco Franco Siri.

L'opera, la cui spesa è stata stimata in 99.900,00 euro, verrà finanziata nel seguente modo: dal D.L. 30.04.2019, n. 34 – “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, il Comune di Dego risulta beneficiario di un contributo pari a 50 mila euro destinato tra l’altro, per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole”; 15 mila euro mediante un contributo dal Consorzio Obbligatorio per il Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bormida (B.I.M.); 34.900 euro con l'avanzo di amministrazione.

I lavori sono stati affidati alla ditta Cooperativa Cairese (via Fornace Vecchia n. 21, Carcare) per un importo pari a 68.042,83 euro, oltre 895,01 euro per oneri inerenti la sicurezza e oltre IVA 10% (ribasso del 14,980%).