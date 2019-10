Giustenice, in corso i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del tratto di strada comunale Via Costa - San Michele

A Giustenice proseguono le operazioni di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del tratto di strada comunale Via Costa - San Michele in località Costa. Ad annunciarlo, con un post sul proprio profilo Facebook, è il sindaco Mauro Boetto:



"Iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del tratto di strada comunale Via Costa - San Michele in loc. Costa - si legge sul noto social network - Questa mattina, insieme ai tecnici dell'UTC, abbiamo fatto un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori che prevedono un intervento, interamente finanziato dalla Regione Liguria, di 240.000 €".