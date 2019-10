Restyling della passeggiata di Varigotti e 5G. Il sindaco Frascherelli svela alcuni progetti della futura Finale

Il restyling della passeggiata del centro di Varigotti e come il comune di Finale affronterà nel prossimo futuro la questione 5G. Sono questi i temi affrontati dal sindaco Ugo Frascherelli al termine della mattinata passata negli studi di Radio Onda Ligure 101.

Il rifacimento del lungomare Migliorini, oltre quello di buona porzione di piazza di Spagna, prossimi alla conclusione, e la rinegoziazione del contratto di installazione di alcune nuove antenne propedeutiche in un futuro all'arrivo della tecnologia 5G sul territorio finalese sono infatti due degli argomenti più sentiti nelle ultime settimane a Finale. Argomenti in grado di accendere il dibattito in una città che lo stesso Frascherelli definisce "effervescente dal punto di vista politico".

Per la questione 5G, dopo la raccolta firme del comitato "Finale senza elettrosmog" e gli appunti della Seconda Commissione su Ambiente e Sanità, la strada del futuro era già stata tracciata ormai qualche giorno fa, con la sospensione del contratto tra la INWIT ed il Comune. A questo punto la palla passerà in mano ad un dibattito di esperti, organizzato dalla presidenza del consiglio comunale, anche se, come ricorda lo stesso Frascherelli, "la materia delle telecomunicazioni è sottratta alle competenze comunali dalla legge Gasparri, quindi poi è il governo l'unico a poter fare effettivamente qualcosa. Nel senso che i dinieghi delle amministrazioni poi sono oggetto di ricorsi al TAR e, spesso, vedono le stesse uscirne sconfitte".

Ma la vera novità ai nostri microfoni arriva da quelli che sono i cantieri aperti ed in programma. Confermata la soddisfazione dell'amministrazione per il risultato ottenuto dal rifacimento della passeggiata di Finalmarina, con il nuovo asfalto "copiato da altre realtà italiane e non solo, bello ed altrettanto efficace dal punto di vista della carrabilità", i lavori non si fermeranno nel centro cittadino. "Grazie ad un fondo straordinario della Regione Liguria, l'anno prossimo daremo il via alla sistemazione della passeggiata di Varigotti" annuncia il primo cittadino, che spiega poi come verrà mantenuto ciò che risulta ancora adeguato e migliorato ciò che invece, nelle condizioni attuali, non rende onore alla bellezza del borgo saraceno.