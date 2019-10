Richieste stato di calamità stagione apistica 2019: il 31 ottobre scade il termine per presentare le domande

Sta per scadere il termine ultimo per presentare le domande per la richiesta dello stato di calamità naturale e relativi danni patiti per la decisamente sfortunata stagione apistica 2019.

Il modello da compilare e consegnare all'ispettorato agrario di Savona è riservato agli apicoltori in possesso di partita IVA e fascicolo aziendale che nell'anno corrente hanno subito danni per la mancata produzione o per l'eventuale perdita di famiglie, oppure che hanno dovuto sopportare ulteriori costi per la nutrizione degli insetti.

E' possibile ritirare tale modello, muniti di un documento di identità, e richiedere eventuali informazioni presso gli sportelli di zona di Coldiretti a Savona, Finale, Albenga e Cairo Montenotte.