Varazze conquista il podio ai prestigiosi "Swiss Tourism Awards"

“Perla della Riviera con le migliori onde di tutto il Mediterraneo”. Questa è la motivazione per la quale Varazze conquista il secondo posto nei Swiss Tourism Awards 2019, il Premio svizzero all’eccellenza turistica internazionale.



37 Nazioni, 20 mila visitatori attesi, 150 Hosted buyer, 250 espositori, 6 padiglioni questi sono i numeri del 17 Salone Internazionale dei Viaggiatori di Lugano nel corso del quale Varazze riceverà il Swiss Tourism Awards 2019, l'ambito premio che premia la "Destinazione Certificata Web2rism”.



Il Comitato valuta i risultati emersi dall’analisi effettuata attraverso Web2rism e identifica i punti di forza di ogni singola località.

"Siamo contenti - spiega il Sindaco Alessandro Bozzano - che questo premio parli innanzitutto di Varazze come perla della Riviera e che evidenzi la nostra principale risorsa: il mare, definendolo "le migliori onde del Mediterraneo".

Da anni infatti Varazze è nota in tutto il Mediterraneo, anche sulle riviste più importanti e di settore per il surf che a Varazze si può praticare anche di notte, grazie al faro in punta al Molo Marinai d'Italia, diventando punto di forza sui canali online



"Sono felice di avere accettato - spiega l'Assessore al turismo Bettina Bolla - attraverso la partecipazione al Salone svizzero, la candidatura agli Swiss Tourism Awards, poiché ricevere un tale riconoscimento, che in sostanza è una certificazione di qualità su internet della nostra destinazione, mette in luce le grandi potenzialità di sviluppo di Varazze sul mercato “travel”.



Ricevere questo premio - spiega - significa aumentare la

visibilità su un mercato stabile ed interessato come quello svizzero.

Abbiamo beneficiato di una pagina web sul sito Internet www.swiss-tourism-award.ch, che raccoglie tutte le destinazioni premiate nel corso degli anni e di una pagina editoriale sul Magazine IViaggiatori, catalogo ufficiale della fiera e rivista settoriale che viene distribuita in tutto il Canton Ticino durante i mesi che precedono l’evento. "Adesso non ci rimane altro che portare in Svizzera il brand Varazze, con Varazze and The 7 wonders, Varazze e le 7 meraviglie, di cui vi abbiamo iniziato a parlare con #VarazzEat... ma abbiamo appena cominciato".