Cairo Montenotte, detenzione e spaccio di droga: i carabinieri arrestano un 44enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte con il supporto di personale del Nucleo Operativo e della Stazione di Carcare, hanno arrestato B.Z. di 44 anni, residente a Carcare poiché trovato in possesso di un involucro contenente 11 grammi di cocaina. Il provvedimento è stato eseguito nella serata di ieri nel corso di un intervento effettuato a Cairo, in un'abitazione di via Pighini, per una chiamata al 112 per una lite in famiglia.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno notato l’uomo, già conosciuto come dimorante a Carcare, scendere dalle scale. Alla richiesta dei militari, il 44enne ha riferito che era appena uscito dalla casa della fidanzata. Ritenendo che potesse essere collegato alla richiesta di intervento, l'uomo è stato bloccato dai militari e invitato ad indicare l’abitazione della fidanzata, ma appena salita la prima rampa di scale e vistosi impossibilitato ad allontanarsi, B.Z. ha ammesso di aver detto una bugia. Riferendo che si stava allontanando dopo avere buttato per terra dello stupefacente.

Effettivamente i carabinieri hanno rinvenuto per terra un involucro all’interno del quale i successivi accertamenti, hanno permesso di documentare la presenza di 11 grammi di cocaina.

Accertato che l’uomo non aveva attinenza con la richiesta di intervento al 112, è stato temporaneamente affidato ai militari di Carcare sopraggiunti in supporto, Verificato che di fatto la lite in famiglia non aveva avuto alcuna conseguenza e non erano necessari provvedimenti urgenti, B.Z. è stato accompagnato in caserma per la formalizzazione dell'arresto in flagranza per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Informato il Pubblico Ministero di turno dell’avvenuto arresto, questi ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari e la traduzione nella mattinata odierna innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona per l’udienza di convalida dell’arresto ed il successivo giudizio con rito direttissimo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.