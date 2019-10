Laigueglia: in tantissimi per l'ultimo addio a Walter Ripamonti

L'antica chiesa di San Matteo in Laigueglia stamane alle 11 era gremita di gente per l'ultimo saluto a Walter Ripamonti, esercente laiguegliese che fino a pochi anni fa gestiva il caffè Albatros nel centro storico (vecchio ex Caffè Chantant Balzola).

Persona stimata dai cittadini del piccolo borgo, era il papà del senatore leghista Paolo Ripamonti. Oltre ai numerosi cittadini comuni, altrettanto nutrita è stata la presenza di molti esponenti politici della zona, a partire dal sindaco Sasso Del Verme, agli ex sindaci Maglione e Montaldo, alla on. Sara Foscolo, e altri primi cittadini come Mauro Demichelis di Andora, Giancarlo Canepa con Gabriele Cagnino di Borghetto, Marco Melgrati con Angelo Galtieri di Alassio, il vice di Garlenda Alessandro Navone.

Tanti hanno ricordato la sua sempre gentile disponibilità nell'espletare il suo lavoro nei confronti della gente che frequentava l'Albatros.