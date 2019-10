Case in legno: una tecnologia sostenibile che guarda al futuro, parola di Proklima.House (VIDEO)

Casa in legno o casa di mattoni? Quali sono i prezzi? E i risparmi effettivi? Ce lo racconta Proklima.House, l’azienda di Cigliano (Vercelli) che si occupa di costruzione, vendita di materiali, consulenza e sviluppo di operazioni immobiliari.

“La mia famiglia appartiene al mondo dell’edilizia da quattro generazioni. – commenta l’Ing. Gianni Arondello, amministratore dell’azienda – Sin dal mio trisnonno, tramandiamo la tradizione di costruttori edili. Nel 2010 ho scelto di affacciarmi al mondo del legno e, dopo vari corsi di formazione, nel 2011 ho fondato “La Quercia Bioedilizia”, denominazione ora mutata in “Proklima.House”.



L’attività è suddivisa in tre settori: Casa (attività di costruzione con i principi della bio-edilizia), Market (importazione e commercializzazione di materiali naturali isolanti e coibentanti) e Real Estate (promozione e sviluppo di interventi immobiliari).

Fra gli interventi ultimati, più noti e più recenti, evidenziamo la costruzione di un multipiano (di sette piani) a Torino, già terminato ed abitato. Sono oltre 50 gli interventi ultimati ad oggi; l’azienda infatti è strutturata per offrire un servizio flessibile sulla base delle esigenze del committente. Partendo dall’ingegnerizzazione di ogni singolo progetto, l’edificio può essere edificato con soluzioni al grezzo, grezzo avanzato, rustico, sino alla soluzione “chiavi in mano”, che mira alla consegna dell’immobile “pronto all’uso”, ovvero completamente terminato. Il cliente potrà scegliere, in base alle proprie preferenze, tutte le componenti degli interni e tutte le soluzioni tecnologiche degli impianti dell’edificio.

A Pianezza (Torino) è in corso di costruzione una nuova palazzina multipiano certificata CasaClima, realizzata con nuove e moderne tecnologie legate al rispetto ambientale.



La scelta del legno come materiale primario di produzione

La tecnologia restituisce alla tecnica delle costruzioni un materiale antico completamente rinnovato. Il legno si fa nuovamente largo nel campo dell’edilizia dopo essere stato sostituito per anni da materiali più contemporanei come il vetro, l’acciaio ed il cemento armato.

Grazie alla tecnologia però, che ne ha migliorato le caratteristiche meccaniche e dimensionali, è stato riproposto nel mondo delle costruzioni come legno lamellare.



“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’ulteriore evoluzione e al superamento di molti limiti pregressi del legno. È un prodotto interamente riciclabile e sostenibile con elementi di carattere estetico particolari e personalizzabili. Realizzare una casa in legno significa affidarsi ad una tecnologia che guarda al futuro, che garantisce longevità, salubrità e rappresenta un’eredità verso le generazioni future”.

Quali sono i vantaggi dell’avere una casa in legno?

“Noto che spesso chi vorrebbe realizzare una casa in legno non sappia in maniera completa a cosa sta andando incontro; per questo forniamo al cliente la nostra assistenza specialistica in maniera completa, per informarlo al meglio su tutto quel che c’è da sapere. Purtroppo, non sempre si trovano sul mercato costruttori realmente qualificati e competenti.

Innanzitutto, il principale vantaggio di avere una casa in legno, lo si vive godendo del benessere della casa stessa: costruendo sano, si vive meglio; l’ambiente è “leggero” e naturale, i lavori sono più rapidi e, anche architettonicamente, sono possibili soluzioni di design molto accattivanti.

In secondo luogo, la progettazione e la costruzione sono ampiamente rispettose degli accorgimenti delle strutture antisismiche ed antincendio, anche ai massimi gradi”.

L’azienda utilizza materiali naturali ed è distributrice dei prodotti Naturalia-BAU, azienda di Merano che utilizza fibra di legno e soltanto materiale di alto pregio. “Sicuramente è una caratteristica che ci distingue sul mercato; – aggiunge l’Ing. Gianni Arondello – siamo associati a Federlegno e certificati SALE (Sistema Affidabilità Legno Edilizia), questo perché abbiamo scelto di lavorare con competenza e professionalità”.

Nel mese di dicembre l’azienda, come da consuetudine, organizzerà un “corso per committenti” rivolto ai privati che hanno deciso di realizzare la propria casa.



