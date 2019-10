Albisola, calendario eventi dal 30 ottobre al 3 novembre

Di seguito gli eventi in programma nel Comune di Albisola Superiore per il fine settimana:

Mercoledì 30 ottobre , Via della Rovere, dalle ore 14.30 "Aspettando Halloween". Le streghe vi aspettano per giochi paurosi e merende terrificanti per tutti i partecipanti. Manifestazione a cura dell’Associazione Come una volta.

Giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre , Villa Gavotti, ore 20.15 e 21.30 "Regine di fuori". Passeggiata notturna nel parco di Villa Gavotti con intrattenimento teatrale, a cura della Ronzante Gorgogliatrice. Costo: 15 € adulti e 10 € bambini. Posti limitati e prenotazione obbligatoria a La Bella Brezza, 339/6734568 labellabrezza@gmail.com. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre , passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00 "Albisola in Piazza". Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio La Piazza

Domenica 3 novembre , ritrovo Chiesa S. Nicolò, ore 14.00 Giornata del Trekking Urbano. Itinerario Castellaro-Pace: arte, storia e natura. Partenza dal sagrato della Chiesa di S. Nicolò (1607) custode del crocifisso in legno del 1727, raffigurante “Gesù agonizzante” di A. Maragliano. Adiacente l’Oratorio S. Maria Maggiore (1612) ove all’interno sono racchiuse quattordici statue in marmo di A. Brilla e la statua lignea di S. Nicolò di A. Maragliano (1708). Si prosegue per il “castellaro” realizzato a seguito delle invasioni barbariche quando la popolazione abbandonò la pianura e si ritirò in collina. Si arriva infine al Santuario della Madonna della Pace: la leggenda narra che fu costruito sul luogo di apparizione della Vergine Maria, quando agli abitanti di Albisola e Stella, in continua contesa nel corso di un sanguinoso combattimento, apparve una candida nube ed una voce che pronunciava “pace pace pace”. Fu allora che i contendenti si abbracciarono, era il 18 ottobre 1482. Il Santuario ospita la statua della Vergine con il Bambino di F. Parodi, discepolo del Bernini (1630-1702).

Info percorso: tempo di percorrenza: circa 3 ore; lunghezza: circa 3 km; difficoltà: media.